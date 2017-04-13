巴西利率調降至11.25%

巴西中央銀行貨幣政策委員會今天連續第3次調降巴西基準利率，從12.25%變成11.25%，達2014年10月以來新低。

巴西央行將利率調降1個百分點，也證實了金融市場大多數經濟學家的預期。而3月上旬，巴西央行本身也暗示將加快降息步伐。

金融機構分析人士預測，未來幾個月貨幣政策委員會將繼續調降基準利率至2017年底達8.5%。

儘管委員會今天調降利率，巴西的實際利率仍然在世界排名中領先，達6.36%；俄羅斯排名第2（5.12%）。1060413

(中央社)