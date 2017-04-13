川普稱北約是安全保障 不忘向盟國催錢

美國總統川普今天在北大西洋公約組織（NATO）秘書長的陪伴下表示，北約是「國際和平和安全的保障」，但歐洲成員「必須支付他們積欠的錢」。

法新社報導，川普一改部分競選時的言論，在聯合記者會上表示，北約「沒有過時」，並讚揚北約在對抗恐怖主義扮演的角色。但川普重申北約成員國必須提撥2%的國內生產毛額（GDP）作為國防支出。

川普表示：「面對共同的挑戰，我們也必須確定北約成員盡到財務責任，支付他們積欠的錢。」

路透社報導，川普在和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的聯合記者會上，感謝北約成員支持美國上週對敘利亞1處空軍基地發射59枚戰斧飛彈，以報復敘利亞1起對平民的化學武器攻擊，川普還說現在是終結敘國內戰的時候。

史托騰柏格表示，他在橢圓形辦公室和川普有不錯且具成效的會談。史托騰柏格表示，他和川普在會談中同意，「無論對歐洲或美國來說，北約是安全的基石…因此我歡迎美國對歐洲安全的強力承諾」。1060413

(中央社)