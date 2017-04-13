認謝金燕兒當乾兒子19年 王彩樺談身世之謎
豬哥亮傳出因大腸癌末期病危住院，但住院期間與女兒謝金燕破冰和解，當時曾傳出替父女牽線的關鍵人物，就是藝人王彩樺，而王彩樺也透露從謝金燕兒子就認他當乾兒子，轉眼間就過了19年，至於孩子「生父」身份，她仍是三緘其口。
根據《蘋果日報》報導，王彩樺日前參加活動時，曾提到與豬哥亮父女的好交情，她表示「20多年前在秀場就受豬大哥照顧，他有秀都會找我去，我跟他們父女像家人一樣」，也正因為雙方關係親密到宛如家人一般，當謝金燕兒子出生時，就立刻認他當乾兒子，至於是否知悉謝金燕「先生」究竟為何人?她僅回答「沒看過」、「不知道」，口風相當緊不透露任何線索。
至於被媒體指說是豬哥亮和謝金燕父女破冰最大推手，她表示近幾年確實有力勸父女和好，不過此次兩人破冰關鍵人物並非她。
(中時電子報)
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