坪林百年茶園接班人飆文創！有機茶行銷兩岸獲好評

坪林北頂生態茶園主人-白錦祥，透過包裝與創意行銷將有機茶賣兩岸。（新北市農業局提供）

台灣好茶、兩岸發光！坪林北頂生態茶園主人-白錦祥，為了傳承台灣製茶文化與農業永續經營理念，返鄉繼承有機茶園並建立自有品牌，透過包裝與創意行銷將有機茶賣兩岸。

北頂茶園位於坪林漁光里，6年前取得有機驗證，驗證面積約為0.4公頃。白家祖先約於清末自中國安溪遷移來台，落腳坪林經營茶園百年以上，現任茶園主人白錦祥是家族第八代，原本在上海經營紡織業，隨著產業轉型，萌生返鄉繼承家族茶園的念頭，加上父親白明堂也想將家中茶園轉作有機，決定返鄉支持父親的理念，父子倆一起種有機茶。

坪林不僅是供應大台北地區的水源地，也是翡翠樹蛙的重要棲息地，經過六年的有機轉型與環境復育，茶園生態欣欣向榮，在新北市農業局協助下，申請翡翠樹蛙綠色保育標章，保育生態外，更讓消費者喝的安心。

白錦祥表示，傳統茶葉的販售都是由中盤商大量收購，農民不知道怎麼賣茶。他結合過去在上海的經驗，將父親肖像作為品牌註冊商標，運用台灣文創力量，設計環保可分解茶盒，將有機經營理念與台灣在地生產的精神結合。

坪林具有得天獨厚自然環境，承襲優良傳統的製茶技術，台灣茶在中國有很好的競爭力，兩年前透過北京的拍賣公司，把茶葉賣到對岸，提高了茶葉的價格，也走出自己的一條路。白錦祥也希望能夠透過自己成功的例子，號召更多年輕人加入有機農業，活化農村生產力，讓台灣的優質農業能夠永續經營下去。

農業局表示，為推廣有機茶，與坪林區農會合作，輔導坪林成立兩班有機茶葉產銷班，並提供租地、驗證、有機肥料、小型農機以及溫室設施補助，減輕農友負擔，此外也推動333茶清方案，控管茶葉安全、強化茶品檢驗及輔導安全管理，購買時只要認明「新北好茶」，便是安心安全的保證。喝好茶也可以為農業永續發展盡份心力。

(中時電子報)