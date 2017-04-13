葉毓蘭問陳建仁 奉旨年改要將國家帶往何處
台灣最高學府台大之前爆出論文造假醜聞，台大校長楊泮池也捲入其中。媒體報導副總統陳建仁和楊泮池輪流擔任生技醫藥國家型計劃總主持人，研究計畫規模達110億台幣。前警大教授葉毓蘭問副總統在生技專精領域主導這麼久，卻三不五時冒出醜聞，奉旨辦事的年金改革，又要將國家帶往何處?
台灣大學生物化學所前教授郭明良研究成果，遭質疑違反研究倫理，其中有4篇論文的共同作者是台大校長楊泮池，當時他坦承這是他學術生涯最大危機。葉毓蘭在臉書貼出《天下雜誌》，所報導《錢．謊言．假論文III：學閥，資源的分配者》，內容提到「楊泮池與陳建仁輪流擔任生技醫藥國家型計劃總主持人，從2011年到2016年間，總計110億台幣，是近來台灣最大規模的研究計劃，主導數百個優秀學者的研究重心。」
葉毓蘭點名陳建仁發問「請問副總統，您主導這樣規模的研究這麼久，花了這麼多錢，台灣的生技醫療除了三不五時冒出個自肥醜聞，假論文弊案外，提昇了多少？您專精的領域尚且如此，奉旨辦事的年金改革，除了打擊軍公教警消的士氣外，要將國家帶往何處？」
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
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