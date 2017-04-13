被櫻花包圍！日本鐵道絕景 「櫻之站」盛開

佐賀「浦之崎站」櫻花美景吸引櫻花迷、鐵道迷前往攝影。(圖/伊万里市)

Daisuke Mizuta（@pine1112）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 11 10:13上午 PDT 張貼

yuji（@yuji388）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 11 6:06下午 PDT 張貼

春天就是狂被櫻花美景洗版的季節，而位於日本佐賀的車站「浦之崎站」，雖然是一處無人駐守的地方車站，但鐵道旁栽植約有90株的櫻花，近日已進入滿開階段，共賞櫻花與列車的鐵道絕景，一旁還有豔黃色的油菜花田，吸引不少粉絲朝聖攝影，也因為這般春季美景，有「櫻之站」美譽。

(中時電子報)