NBA》下台負責！籃網女高層下月驚傳離職
根據《Yahoo Sports》13日爆料，為了扛下籃網本季確定墊底責任，身為籃網老闆普羅荷洛夫最重要諮詢顧問，也是職業運動界最著名女性之一的帕夫洛娃，將於下個月宣布離職，成為目前最先替籃網本季低迷扛責的籃網高層官員。
在男性居多的職業球隊高層官員當中，帕夫洛娃在籃板的角色與職位相當特別，從2010年開始任職籃網高級顧問的她，幾乎包辦所有球隊從商務到營運的所有事情，也作為籃網代表跟NBA聯盟在不少重大議題進行交涉。
帕夫洛娃最著名的事蹟，應該還是幫助成立籃網去年才蓋好的練習場館，這座位居紐約布魯克林區的訓練館，幫助籃網球員省去不少舟車勞頓的問題，林書豪當然也是其中的受益者之一，沒想到如今卻要看到她的無奈離職。
其實以籃網本季狀況來看，任何球隊高層出來負責下台，都算是非戰之罪，畢竟除了林書豪，籃網幾乎沒有找來任何頂級球星加盟，加上傷痛不斷，籃網戰績想要振作都難，帕夫洛娃的離職，恐怕僅是代罪羔羊的角色。
(中時電子報)
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