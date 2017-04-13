台禁吃貓狗 國際人道協會：歷史性一步

保護動物機構「國際人道協會」今天發表新聞稿指出，台灣修法禁止食用貓狗肉，是歷史性的一步，值得給予掌聲。

立法院三讀修正通過動物保護法部分條文，禁吃與禁止販賣貓、狗肉，並加重虐待動物刑責。國際人道協會（Humane Society International）為此發表新聞稿，肯定台灣。

國際人道協會動物夥伴既參與部門主任歐梅拉（Kelly O’Meara）表示，台灣的立法行動為終結狗肉交易踏出歷史性的一步，並向中國大陸、印度、印尼與其他仍把吃狗肉當合法行為的國家釋出訊息。

歐梅拉說，終止野蠻的狗肉交易在亞洲已是正向潮流，這符合民眾長期利益。

她還指出，大部分亞洲民眾不吃貓肉和狗肉，並認為這是殘忍與涉及犯罪的行為。保護動物的風潮在亞洲快速發展，反對殘忍殺狗，吃狗肉的聲浪越來越高。

新聞稿指出，台灣是亞洲首塊禁止吃狗肉的土地，香港在1950年已禁止狗肉消費。1060413

(中央社)