傅園慧100公尺仰式奪冠 瞄準世錦賽

中國大陸奧運銅牌泳將傅園慧12日晚間拿下大陸全國游泳冠軍賽女子100公尺仰式冠軍，並以58秒72刷新全大陸紀錄，也優於她去年在里約奧運決賽的表現，今年世界排名第3。

中新網報導，這次比賽既是中國大陸全國運動會游泳預賽，也是世界錦標賽的大陸選拔賽，令傅園慧用「決一死戰」形容。在先前預賽和準決賽中，傅園慧均排名第3，不敵湖北選手陳潔和來自廣東的19歲選手汪雪兒。

傅園慧賽後腿有些抽筋，走路需要工作人員攙扶，接受媒體採訪時，傅園慧依然上氣不接下氣。她說，教練身體不是很好，指導她非常辛苦，希望用好成績回報教練。

她表示，決賽中如果不盡全力，之前的努力就白費了。

傅園慧的成績排在今年世界第3名，與她並列獲得里約奧運銅牌的加拿大選手馬塞（Kylie Masse）以0.51秒的優勢排名世界第1。傅園慧對此表示，只有在今年世錦賽游出的成績才能決定誰是世界第1。

她說，自己曾連續3年在女子50公尺仰式項目中排名世界第1，但只拿過一個世錦賽冠軍，「所以還是今年世錦賽上見分曉吧！」1060413

(中央社)