鋒面影響仍有局部雨 白天氣溫略升

氣象專家吳德榮表示，今天受鋒面影響，各地有局部性的陣雨或雷雨，白天起雨勢比昨天減小、氣溫也小幅回升。明天鋒面減弱，仍有局部短暫陣雨。

吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今晨水氣仍多，清晨5時30分的日雨量圖顯示，降雨範圍大，但雨勢較大的地區，集中在受地形抬升的山區，降雨特性已異於昨天的對流性降雨。今晨宜蘭、梧棲的低溫同為攝氏15.6度，為這波冷空氣為平地帶來的最低氣溫，其強度與模式模擬的16度左右，相當接近。

他指出，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，15日鋒面持續減弱，天氣回暖，局部短暫降雨的機率仍存在，但機率更低、也更零星。16日、17日鋒面北移，天氣溫暖微熱。18日另一波微弱鋒面影響，僅為北台灣帶來少量降雨、稍轉涼，其他地區影響很小。19日迅速回暖，降雨的情形，得視「熱帶擾動」的動向而定；目前模式模擬資料「不確定性」仍然很高。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，「熱帶擾動」的未來行徑，將從關島西南方海面向西北西前進，16日經呂宋島南部，17日進入南海，沿呂宋島西側北上，19日進入巴士海峽再向東北迴轉。這樣的模擬路徑，若再考慮預報的「不確定性」，台灣的天氣是否受到影響？都需要持續觀察。1060413

(中央社)