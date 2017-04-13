社會氛圍變了 1/8上海青年是創業者

上海官方日前指出，2016年調查顯示，每8名青年就有1人是創業者。分析認為，主要是受到創新創業教育在大學普及的影響；此外，社會對創業失敗的態度也更寬容。

新華社報導，上海市人力資源和社會保障局就業促進中心日前發布「2016年上海市民創業狀況調查報告」。資料顯示，上海16周歲至35周歲青年的創業活動率為12.4%，每8名青年就有1人是創業者。

調查指出，上海青年創業活動率的提升，主要原因有3點，首先是創新創業教育在大學普及、社會對創業失敗的態度更加寬容，以及中國大陸政府的一系列政策帶動。

至於上海市民整體創業活動率，2016年為11.9%，較2015年提高了0.4個百分點。1060413

(中央社)