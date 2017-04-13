缺損顏新希望 台灣義診團跨海越南手術
4個月大的越南女童鄧垂莊有單側唇顎裂，擔任焊接工的爸爸每個月只能賺微薄薪水，無法讓孩子接受醫療。台灣義診團到越南服務，縫合鄧垂莊嘴唇，也修補人生。
外交部、衛生福利部共同成立的台灣國際醫衛行動團隊（TaiwanIHA）與羅慧夫顱顏基金會、長庚醫院等團體共同合作，日前到越南胡志明市立口腔醫院執行唇顎裂手術服務，為35名貧困唇顎裂患者完成手術。
鄧垂莊（DANG THUY TRANG）來自越南北部的太平省，今年才4個月大。她擔任焊接工的爸爸每個月只能賺新台幣7500元（500萬越盾），為了這次義診特地搭車48小時來到醫院，交通費就超過1個月的薪水。
家境雖然不好，但鄧垂莊在爸爸媽媽照顧下非常健康可愛，這次也很幸運可以接受台灣義診團的手術，結果很順利。爸爸很感謝台灣醫師，也希望垂莊以後能健康長大，成為人見人愛的女孩。
衛福部表示，胡志明市雖為越南最大城市之一，但偏遠地區貧困患者仍無法負擔高昂的手術費用。這次活動有不少父母帶者幼小的患童，不遠千里前來求診，希望能修補患童臉上的缺憾，手術約需2至3小時的時間，可以幫忙他們重新找回自信的笑容，也創造重生機會。
除醫療服務以外，羅慧夫顱顏基金會多年來持續培訓在地醫療團隊，鼓勵口腔醫院種子醫師來台灣接受訓練，同時將合作執行唇顎裂醫療照護計畫，幫助醫院建立完整的顱顏醫療團隊，提供越南顱顏患者完善的治療。1060413
(中央社)
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