擠破頭搶移民卻被歧視？網友：自虐才留台灣

有網友在PTT發文，指出華人明知會被歧視卻拼命移民要歐美，讓他不禁質疑「是自虐狂嗎？」引發網友討論。(擷取自PTT)

聯合航空公司日前因超賣座位將越南裔醫師趕下機釀流血衝突，引發全球輿論撻伐，也有一方說法認為這件事件涉及種族歧視。有名網友在PTT發文，指出華人明知在歐美生活會被歧視，卻拚命移民要歐美，讓他不禁質疑「是自虐狂嗎？」引發網友討論。

有許多人為了工作、家庭等原因移民到歐美國家，過著與自己國家完全不同的生活，但有些人到當地生活後並非過的順利，歧視事件仍時有所聞。

有網友在PTT上發文，指出先前有法國警察殺華人廚師；近日又爆發聯航航警將越南裔醫生拖下飛機一事。他納悶表示有許多華人在自己國家享有高社會經濟地位，明知在歐美生活會被歧視，卻拼命移民到歐美，「是自虐狂嗎？」引來兩派網友熱烈討論。

其中有名網友回應表示曾在美國待3年，且是在最不排外且想鬧獨立的加州，「你問我有沒有遇過歧視，我告訴你『有！』」他說每次報稅只要填身分只能選non-resident alien（非居住在美國的外國人），他把這件事情告訴美國的朋友，對方卻很抱歉地說：「你遇到racist(種族主義者)了」。

至於被歧視、被欺負為什麼不想回台灣？該名網友表示在台灣做過許多工作，但最後發現沒有一個工作把他當人看，但在美國雖然很忙很累卻很充實，且收入較好。他說在美國擔任助教的薪水遠超過台灣，兼職的薪水比在台灣全職的薪水高兩倍，且在台灣遇到的歧視跟不當對待是系統性的，這個社會系統性地讓他領不到像樣的薪水。最後他表示「自虐才想出國？錯了吧，是自虐才想回來吧？」

他的文章PO出後，引來正反兩面網友回應，有網友表示「回來拿那種鳥薪資才是歧視自己」、「看來有本事的文組還是出國比較好」、「能不回來就不要回來啦」、「勞動環境這麼差，政府仍靠向財團」、「推系統性歧視」。也有網友不以為然說「有種回來改制度，不然窩美國被歧視別不爽」、「制度只想讓人幫改？有這種人制度才改不了」、「去美國被歧視在回台灣吃健保」、「你又帶給台灣什麼？」、「台灣歧視也很嚴重，只是不自覺」。

(中時電子報)