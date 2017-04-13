炸敘攻朝 陸媒示警：美國戰線有點長
在朝鮮半島局勢急遽升溫之際，中國國家主席習近平12日同美國總統川普通電話。據了解，雙方主要就北韓核武、敘利亞問題等交換了意見。這是4月6日海湖莊園習川會後，雙方再度電話交談溝通國際情勢看法。大陸官媒《環球網》大讚兩位元首的溝通機制效率外，並提出「從敘利亞到朝鮮，美國的戰線有點長」警訊，希望美國審慎評估「軍事攻擊北韓」的後遺症。
據《環球網》社評指出，朝鮮半島局勢和敘利亞局勢同時發酵，世界對它們的惡化和失控都有擔心。其中，川普政府加強對北韓施壓，主動塑造了外界對它可能軍事打擊北韓目標、甚至對平壤政權採取「斬首行動」的預期。但北韓不像敘利亞沒有還手能力，因為如果北韓拼死一搏，雖打不痛美軍，但能打痛它所說的「南朝鮮傀儡當局」；北韓「原子彈」未必能夠炸響，但它如果往南韓扔過去一個「髒彈」，造成核污染，也是美國的這個盟友很難承受的。
該文表示，美國白宮已沒有力量「整頓全球」，無論讓敘利亞巴沙爾下台，還是通過武力方式逼北韓平壤就範，都不是可以在短時間裡一蹴而就的，而有「拉長戰線」的疑慮，華盛頓的戰略圈子有可能低估與它們相關的不確定性。
最後，呼籲大國之間的協調至關重要，能夠在安理會上達成一致的事情，推動起來就容易得多，風險也會得到控制。如果，美國能形成大國間解決問題的共識或者最大公約數，才能真正掌握主動。
(中時電子報)
文章來源：從敘利亞到朝鮮，美國的戰線有點長
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