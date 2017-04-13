這3件事 恐成美攻擊北韓藉口
美國卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN 70）航母戰鬥群航向朝鮮半島海域，對北韓發動攻擊似乎箭在弦上。然而，如同對敘利亞發射洲際飛彈一樣，美國想開火仍需要一個藉口。大陸學者分析，美國對北韓發動攻擊，恐怕不出以下3個理由。
專研北韓問題的中共中央黨校國際戰略研究所教授張璉瑰分析，美國可能動手的三種情況，一是北韓進行第六次核試爆；二是北韓試射洲際彈道飛彈；三是在美國施加壓力的情況下，北韓內部發生變故。
卡爾文森號是美軍參與實戰最多的現役航母之一，2001年911恐攻發生後，原本計畫駛往波斯灣的卡爾文森號突然轉向北阿拉伯海，率先對阿富汗塔立班政權發動空襲，在長達72天的「持久自由行動」中，艦上戰機共出動4000架次。
卡爾文森號駛向朝鮮半島海域，絕對具有指標意義。聯合報報導，張璉瑰指出，美國在軍事上已經準備了很長時間，但川普需要一個藉口。如果金正恩錯判形勢，不顧各方反對以及聯合國安理會的決議，在核武方面繼續採取動作，就會引發美國動武。
而美韓正在舉行聯合軍演，到4月30日結束。這段時間，是美國最可能動手的時機，因為過了這個時期，美韓的兵力再重新調配就有難度，因此未來這10幾天，一定要密切關注。
(中時電子報)
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