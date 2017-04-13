白百何偷情男 曾打爆嫩模女友胸部！

張愛朋曾被控打爆女友胸部！（圖／取自王瑞兒微博）

白百何昨被爆在泰國偷吃小鮮肉後，不少人都好奇男方身分，最後被起底是名模特張愛朋，不過他先前最有名的，莫過於打了嫩模女友王瑞兒，她整形的胸部被打到變型，畫面觸目驚心。

白百何出軌的男生被指是張愛朋，這位過去曾被爆勾搭過不少富婆的人，其實還曾經和嫩模王瑞兒交往，不過她今年初卻在網上揭開張愛朋下手粗殘，透露兩人交往3年多，張愛朋卻也愛動粗，甚至她貼上一張自己胸部被打到變型的駭人照。

而昨天白百何的消息出來後，王瑞兒更在網上直接點名張愛朋，貼出他的照片，毫不客氣直言「人賤自有天收」！

(中時電子報)