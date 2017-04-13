川習通話　川普再促對付北韓

美國總統川普今天與中國大陸國家主席習近平通電話，再度敦促對方協助處理北韓問題。川普指出，若情勢需要，美國準備在沒有大陸協助下，著手處理北韓危機。

路透社報導，川普與到訪的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）舉行聯合記者會時，作了以上表示。

川普上週與習近平會晤，今晚又與他通過電話。

川普說：「習主席想要做對的事情。我們聯繫情況相當好。我想我們很投緣。我認為他想要幫助我們處理北韓（問題）。」

「我們論及貿易，我們談了很多事，我說你們若要達成好的貿易協議，就要幫助我們處理北韓（問題），不然的話，我們將自己來，這沒什麼關係。但說自己來處理，意謂著將有許多其他國家共同參與。」（譯者：中央社徐睿承）1060413

(中央社)