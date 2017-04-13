馬拉拉獲頒加拿大榮譽公民並在國會演說

諾貝爾和平獎得主馬拉拉，昨天在聯合國接受「聯合國和平使者」任命後，今天造訪渥太華，她除了在國會發表演說，並獲頒「加拿大榮譽公民」證書。

巴基斯坦維權少女馬拉拉今年19歲，是歷年來在加拿大國會發表演說最年輕的一位。她先自加拿大總理杜魯道手中接下加拿大榮譽公民證書，隨後在國會發表近20分鐘的演說。

在演說中，馬拉拉感謝加拿大堅持以「Welcome toCanada」為座右銘。她強調，加拿大的這項座右銘對所有身陷苦難的人來說，不只是一個「＃」而已。她希望加拿大持續堅守這個價值觀，在世界上扮演領導者角色，讓鄰居起而效尤。

馬拉拉並敦促加拿大在促進女孩和難民受教育方面，進一步發揮國際影響力，號召全球為女孩受教育和兒童難民設立更多教育基金。

馬拉拉還不忘開玩笑說，家人和朋友知道她要來加拿大，會見到有史以來第二年輕的加拿大總理杜魯道，都異常興奮，根本不在乎她來加拿大的目的，其實是要來加拿大獲頒榮譽公民證書。

她表示，想在此告訴加拿大全國兒童，不必等到像杜魯道「這麼老了」才擔任領袖角色。她也想告訴加拿大女性，要更勇於站出來發聲，希望自己下次來加時，能夠看到更多女性，置身在國會中。

馬拉拉因為在巴基斯坦倡議女孩受教育權，2012年遭武裝塔利班分子暗殺，頭部中彈後，僥倖復原。演說中，她的左半邊眼角及嘴唇受昔日槍擊影響，有點歪斜。全場座無虛席的觀眾多次在演說中起立為她鼓掌，掌聲久久不停。

在演說直播過程中，除了許多人稱讚馬拉拉讓正處於黑暗的世界有了更多希望，也有許多人留言說：「身為加拿大人，深感驕傲。」

加拿大國會是在2014年10月，在馬拉拉成為諾貝爾和平獎得主之後，於當月一致同意頒發加拿大榮譽公民證書給馬拉拉。她是獲得這項榮譽的第六人。

其他獲頒加拿大榮譽公民證書的5人，包括拯救過數以萬計猶太人性命的瑞典外交官瓦倫伯（Raoul Wallenberg)、南非前總統曼德拉、達賴喇嘛、緬甸領導人翁山蘇姬以及億萬富豪慈善家阿加汗四世（Aga Khan）。1060413

(中央社)