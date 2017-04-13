聯航亞裔醫生濺血案 芝加哥再迫2警休假
芝加哥航空局(Chicago Department of Aviation)在聯合航空(United Arilines)請警員強迫1名亞裔醫生下機、並造成該醫生流血受傷後，今天再度要求2名涉案警員休假，目前總共已有3為警員因此被迫休假。
CNN報導，69歲的亞裔醫生陶大維(David Dao)買了機票並且已經入座，但聯航為了讓4位機組人員搭上該班機以趕上明天的排班，強迫陶等4人下機。在陶拒絕後遭到員警強行拖下座位，在過程中陶忍不住尖叫，他的頭撞到座椅扶手，嘴巴流血。
最新流出的現場影片顯示，陶並未如聯航執行長Oscar Munoz說的一樣，行為不檢而迫使員警不得不強行將他拖下機。同機乘客Jayse Anspach表示，雖然陶和其妻一開始同意下機，但他們發現替代班機直到周一下午才會出發後，陶拒絕並表示他是醫生，明天有工作需要做。
坐在陶後方的乘客Joya和Forest Cummings錄下的影片顯示，陶和員警對話時並沒有做出無禮的舉動，但當第二名員警出現要求他離席後，陶開始出現輕微不悅的神情，但Cummings表示陶從未對員警大小聲，因此宣稱陶的行為不檢才遭到拖下機的說法並非事實。
陶目前仍在芝加哥醫院接受治療，預計將在美國時間周四舉行記者會。
(中時電子報)
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