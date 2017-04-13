政院擴大限制陸人訪台 倪永傑：民進黨開歷史倒車
行政院計畫擴大對象，把卸任的大陸官、黨職人員來台也納入管制範圍。大陸涉台學者倪永傑認為，民進黨政府此舉形同開歷史倒車，也違背蔡英文總統承諾的「釋放善意、不對抗」，看來將一步步升高對抗態勢。
上海台灣研究所常務副所長倪永傑認為，蔡英文政府的大陸政策，就是要降低兩岸的互動和聯繫，因此在具體政策上作出管制，不給曾經擔任黨政軍職務的人赴台交流，企圖封殺以前大陸對台交流的菁英部隊。
倪永傑認為，大陸退休的黨政人士是對台交流的骨幹，不讓他們赴台交流，要深化兩岸交流從何談起？他批評，民進黨政府的做法，完全是倒退回90年代末期，很像當時李登輝政府對大陸戒急用忍等諸多限制，違背了台灣多數民眾希望擴大兩岸交流的意願，民進黨完全在開歷史倒車。
倪永傑表示，民進黨政府正在逐漸切斷兩岸關係，例如：經濟上搞新南向政策，切斷對大陸的經濟依賴；人員交流上，擴大限制大陸黨政人士訪台，「這和蔡英文口口聲聲說，要釋放善意、不走對抗老路，完全違背了當初的承諾，給人的感覺本質上是惡意的。」
倪永傑認為，蔡英文受到老台獨、新台獨勢力的綁架，民進黨內也是激進派人士在掌權，就算務實派想釋放善意，也沒有足夠的能量。此外，中共今年秋天將召開19大、明年2018年台灣將舉行縣市長選舉，研判民進黨開始收緊兩岸政策，升高對抗態勢，可能在兩岸關係上製造事端。
由於大陸的卸任官員部分在退休後轉往學界任職，與中共當局保持良好關係，若來台進行智庫交流，可發揮居中傳話的二、三軌民間交流功能，讓台灣了解大陸的最新政策走向。如果限縮相關人士訪台，切斷了訊息來源管道，兩岸誤判的可能性恐怕會上升。
(中時)
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