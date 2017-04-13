土地公金牌都敢偷 3小時遭警查獲
台中后里一家五金百貨店內鎮店土地公的6面金牌日前遭竊，警方調閱監視器，案發3小時內，即抓到49歲黃姓男子涉有重嫌，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。
台中大甲警分局今天發布新聞稿指出，日前接獲民眾報案，指稱他在后里中山路經營一家五金百貨行，鎮店土地公的6面金牌遭竊，警方隨即調閱店內監視畫面，以影像追人。
案發3小時後，警方鎖定有多項前科仍在保護管束中的黃姓男子涉有重嫌，警方前往黃男住處，黃男當場坦承犯行。
黃男供稱，他平日從事馬達加工，因收入不豐，日前行經五金百貨店，見店家誠心供奉土地公的6面金牌，趁四下無人時動手竊取，變賣金牌得手新台幣9200元，全數購買刮刮樂，想貪心發大財，未料1張都沒中。
五金百貨業者表示，感謝員警積極偵辦，但竊嫌將金牌價值1萬5000元，便宜變賣9200元，還全數花用，相當無奈。1060413
(中央社)
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