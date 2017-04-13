小S放話想演新版杉菜 網虧「想撩鲜肉」
有「偶像劇鼻祖」之稱的《流星花園》，不僅開啟偶像劇時代，讓大S躍升為一線女星，也捧紅言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天，讓F4一夕爆紅。相隔16年後，該劇製作人柴智屏11日宣布將再開拍，劇中主角F4與杉菜由誰來演備受矚目，而小S則毛遂自薦，表示想演杉菜。
新版《流星花園》將重拍，劇中F4人選引發熱議，對此，柴智屏在微博寫下：「我想說全新F4即將誕生，全新旅程即將啟航。」知名電視劇微博轉發PO文，並留言：「真的要重拍了！！建議找小S演杉菜，裡面的鮮肉很多！！」讓小S看了直呼「我想演！」
小S放話想演杉菜，許多網友表示支持，不過也有人笑虧「你都是三個孩子的媽了，還是讓志玲姐姐演吧」、「你想撩鲜肉才是真的」，還有人拱大小S姊妹合體「小S演道明寺媽，大S演杉菜媽..」。
(中時電子報)
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