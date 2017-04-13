空氣品質糟 線西及雲嘉南紅色警示

環保署提醒，金門、馬公、萬里、龍潭、竹苗、中部、高屏及宜蘭地區空氣品質指標橘色提醒，對敏感族群不健康；另線西及雲嘉南地區紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，早上約8時30分的資料顯示，中部的線西，雲嘉南的崙背、麥寮、台西等多個測站的空氣品質指標（AQI）達到紅色警示。另金門、馬公、萬里、龍潭、竹苗、中部、高屏及宜蘭地區空氣品質指標橘色提醒，對敏感族群不健康。

環保署說，紅色警示等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060413

(中央社)