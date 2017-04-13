特派員看世界專欄美國總統川普的女兒和女婿分別進入白宮，兒子掌握名下企業，奉行「內舉不避親」信條。川普把白宮變成家族事業引起裙帶政治爭議，但他也樂見執政團隊針鋒相對，衝撞政策。

主管父親川普（Donald Trump）名下企業的艾瑞克．川普（Eric Trump）在英國電訊報（The Telegraph）訪問中說，「這是『裙帶關係』嗎？絕對是。這不是件美好的事嗎？絕對是。」

他說，家族企業是件美事，這也適用於姊姊伊凡卡．川普（Ivanka Trump），「她現在在華盛頓，在父親的身邊工作。」

艾瑞克．川普的談話在網上引起熱議。不僅是酸民或民主黨支持者，一般人多認為川普子女是典型的「靠爸族」。川普家族沒有成功的老爸，怎麼會有看似成功的子女們？

「富不過三代」或許無法套用在川普家族，川普的父親佛瑞德里克．川普（Frederick Christ Trump）經營紐約地產致富，川普唸書時即加入家族企業。競選期間，民主黨批川普也「靠爸」，川普反駁說自己是白手起家。無論如何，川普打響家族名聲，商業成就遠高於父親。

爭議的是，川普把家人也帶進白宮，商業的用人唯親屬私人事務，外界無可置喙，但政治裙帶關係，甚至政商裙帶關係的質疑，就逃不過媒體放大鏡檢驗。

川普先把女婿庫許納（Jared Kushner）以總統資深顧問名義帶進白宮，早前承諾不參政的伊凡卡隨後也任不支薪顧問。從內政到外交，兩人都可插手，對川普有絕對影響力。

36歲的庫許納手握大權，紐約時報（New York Times）形容他為川普身邊5位外交政策決策者之一。不過，塔弗茲大學（Tufts University）國際政治教授德瑞茲納（Daniel Drezner）說，「他有什麼本事？就是娶對人而已。」

川普把白宮變成家族企業，各界有不同論點。耶魯大學管理學院教授宋能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）在網路媒體Politico分析，「大家別忘了，所謂有經驗的資深顧問和學術專家們的智慧，經常危險地被高估。」

年輕與缺乏政治及公職經驗也是兩人被抨擊的理由。不過宋能菲爾德指出，前總統柯林頓（Bill Clinton）當年也把只有競選經驗的「童子軍」們帶進白宮，這些30歲出頭的團隊成員看來比伊凡卡與庫許納還缺乏實戰經驗。

綜觀川普內閣官員與白宮親信，一如他的企業，各種背景人士都有。有成功企業家、退役將領、極右派媒體大師、公務員出身的高階官員、華爾街銀行家、資深記者和女兒及女婿。

這些人看來難以共聚一堂，被川普任命後即爭權奪利。川普的策略是避免管理出現「團體迷思」（Groupthink），甚至集體錯覺。當年小布希（George W. Bush）政府出兵伊拉克即是擁抱同溫層的結果。

反川普陣營砲轟伊凡卡與庫許納之際，也得承認兩人在極右派充斥的白宮裡，扮演平衡的角色，有時拉住失控的父親，兩人目前至少沒出過什麼大事。

川普的用人哲學無論是為抽乾「華府沼澤」，或是依循經營企業理念，從過去紀錄來看，家人確實是他最倚重的對象，「內舉不避親」沒有負面意義。

這就如艾瑞克．川普所言，「你必須信任你最親近的人。經營企業該信任誰？當然是絕對可堅信的人。」

他指的親近與絕對可堅信的人即是「家人」。1060413

(中央社)