澎湖望安國小百歲 百年鉅獻9大活動

澎湖二級離島望安國小喜迎創校一世紀系列活動，昨天由百足協力八罩島起跑，期一棒接一棒，再創百年，島內另外3所國小都是望安的分校，校友29日也都會同返母校同慶。

澎湖望安國小校長陳智賢表示，「望安母校、喜迎百歲」推出百年鉅獻9大活動系列活動，除先前的百輪八罩單車趣後，百足協力八罩島也在昨天由鄉長許賢德與校長陳智賢領跑後展開，包括全校師生與社區居民百人，以安全火把協力完成環島一圈。

陳智賢表示，望安百歲相關的百家留影傳承情、百家印象回憶存、百尺竿頭身心活、百年樹人創新頁、繼言繼語學趣事、百年之約記錄史和百大容顏功績展系列活動，都將在29日一一呈現。

陳智賢表示，全校目前有教職員13人，31名學生，其中幼兒園6人、小學有25人，和社區一起來完成百年大慶，預計當天前往望安超過5000人以上，其中返校的校友1000多人，遊客約4000多人，可望創下望安島一天中登島最多人數的紀錄。

澎湖縣政府的海上花火節29日配合望安國小百年校慶，也首度移師至望安島施放。

澎湖望安國小創立於日治大正6年（西元1917年）的3月31日，稱之為「網垵公學校」，當時上課借用島上的「吳府宮」和「天后宮」2廟宇作為臨時教室，涵蓋網垵和大嶼區（七美嶼），現今包括望安島上的將軍、花嶼、七美等國小和已廢校的水垵和東吉等校都是望安學校的分教場或分班，在台灣光復後改制或獨立設校。1060413

(中央社)