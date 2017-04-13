高屏溪流量倍增 解旱象仍有限
高雄市持續降雨，24小時累積雨量逾60毫米，高屏溪攔河堰水流量暴增，不過南水局仍擔心雨量的持續性，能否解除旱象仍要再等等。
接連兩天的春雨，多降在山區，提振了高屏溪的流量，原本攔河堰每秒流速降到14.5cms，今天一早已經升到42cms，足足增加了兩倍。
統計顯示，累計24小時，大高雄地區的降雨量在60到80毫米，包括桃源、美濃和茂林一帶都有不錯的雨量。
南水局副局長簡振源表示，南化上游平均雨量77毫米，預估入流量約120萬噸，約可增加3天用量。至於高屏攔河堰上游平均降雨55毫米。
他指出，阿公店水庫或是淨水廠有都有蓄滿水，只是目前仍處於枯水期，是否解除限水仍需視後續降雨及氣象預報梅雨，才能綜合評估。1060413
(中央社)
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