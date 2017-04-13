無我茶會 6歲小茶師泡台灣茶

嘉義泡茶師詹桓宜為推廣「無我茶會」，將於16日在興嘉公園舉辦「親子無我茶會」，邀請6歲小茶師泡台灣茶，期望「一期一會」，以茶相會。

本身也是芳療師的詹桓宜表示，「無我茶會」是前台北陸羽茶藝中心總經理蔡榮章所創，目前已成為台海兩岸、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、美國、義大利等地的重要茶文化活動之一。

她說，「無我茶會」是由參加者自帶簡便茶具，席地泡茶、奉茶、品茗的一種茶會形式，具有「無尊卑之分」、「無報償之心」、「無好惡之心」、「無流派與地域之分」等7大精神。

為了推廣「無我茶會」、將茶道融入生活，同時促進親子和諧，也為成立「中華茶聯嘉義分會」暖身，主辦單位將於16日、23日在嘉義市興嘉公園、28日在嘉義縣奮起湖舉辦「無我茶會」。

詹桓宜表示，這次「無我茶會」將邀請6歲小茶師游云緗沖泡阿里山紅茶，期望以突破傳統茶席的互動方式，增加阿里山茶的豐富性。

她說，游云緗的父親開設茶莊，自幼耳濡目染，不僅泡得一手好茶，也在學習力、專注力方面有長足進步，她的父親游幻民希望透過互動生活化的「無我茶會」，讓下一代有更好的學茶、品茗環境。

詹桓宜表示，日本「茶聖」千利休（1522年─1591年）曾提出「一期一會」的觀念，意思是在茶會時，賓主都能領悟一模一樣的茶會無法重來，也就是一輩子只有一次的相會。

她說，「中華茶聯嘉義分會」以推廣茶道、茶文化為宗旨，將結合小茶師培訓、親子茶道、生活茶，推廣阿里山紅茶、烏龍茶、綠茶，期望「一期一會」，以茶相會，用茶入心。1060413

(中央社)