染上毒癮 澳洲蟒蛇接受戒毒治療

澳洲一條蟒蛇接受戒毒治療。（資料照／沈揮勝攝）

澳洲警方去年破獲一間冰毒工廠，現場不僅搜出大量毒品、製毒工具及現金，還救出一條染上毒癮的蟒蛇！

這條蟒蛇長約1.8公尺，毒品散發出的微粒透過皮膚吸收，蛇因此染上毒癮。警方將蟒蛇帶回後，挑選14名囚犯負責照顧這名「毒癮患者」，經過七個月，這條蛇的行為已恢復正常，可謂另類的戒毒成功。

至於監獄怎麼會和動物扯上關係？監獄長伊萬‧卡爾德（Ivan Calder）指出，有些罪犯會養蛇來看守槍枝和毒品，除了蛇，他們也會照顧其他動物，例如袋鼠、毛鼻袋熊及當地的鳥類。另外，監獄長表示，照顧動物其實也是給獄友一次機會，讓他們懂得承擔責任，這對獄友改過自新很有幫助，也是改變習慣的方法之一。

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(中時電子報)