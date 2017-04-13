聯航強拖醫生濺血案 川普首親自回應：太恐怖了

美國總統川普對聯航事件發言，表示整起事件簡直太恐怖了！(拼圖/美聯社、影片截圖)

美國總統川普。(圖/美聯社)

美國聯合航空(United Airlines)周日竟找來航警強行將乘客拖下機艙，來讓位給自家員工，造成亞裔醫生陶大為(David Dao)濺血受傷，引發社會一片譁然，甚至還有超過10萬名網友聯署希望白宮對此回應，白宮發言人先前也對此表示美國總統川普(Donald Trump)看到影片了，而在周三川普接受訪問也首次對此事親自回應，稱航空公司對醫生做的事簡直「太恐怖了」！

陶大為被強拖出機艙，嘴巴鮮血直流。(圖/影片截圖)

新曝光影片中他和員警僵持不下，陶大維則堅定表示：「寧願去坐牢，也不會下機」。(影片/YOUTUBE)

美國總統川普周三在橢圓辦公室接受《華爾街日報》採訪，對聯合航空強拖人下飛機事件表示「太恐怖了」，而對此他也不認同紐澤西州長克里斯蒂之前要禁止超賣任何機票的解決辦法，川普表示更大的問題在於，應該取消補助金額1350美金的上限，他認為航空公司不應該強拖非自願的民眾下機，應該是提供補助金額到有人自願下機，他表示：「航空公司應該要提高(金額)，而非只是隨機跟乘客說『你要下飛機了』，這件事情很糟糕」。

聯航CEO姆諾茲周二又在再次出面道歉，改口稱成可絕對沒有錯。(圖/美聯社)

聯航CEO姆諾茲（Oscar Munoz）周二又在再次出面道歉，他在接受媒體訪問時，對第一時間自己稱陶大為「造成破壞又好鬥」的說法道歉，「沒有，他不可能犯錯，他是已付費乘客，坐在聯合航空班機座位上，沒有人應該受到如此對待」，而他也承諾公司將重新檢討請人下機的政策。

(中時電子報)