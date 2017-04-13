MLB》史上最奢華 小熊冠軍戒曝光

小熊世界大賽冠軍戒。(翻攝MLB推特)

小熊2016年世界大賽冠軍戒。(翻攝MLB推特)

(09:40更新文圖)芝加哥小熊今在主場迎戰洛杉磯道奇，賽前頒發2016年世界大賽冠軍戒，因睽違108年封王，所以戒指鑲有108顆鑽石；有美媒指出，冠軍戒的造價是史上最高。

另外，根據小熊隨隊記者穆斯凱特(Carrie Muskat)表示，這枚冠軍戒的鑽石數量其實是214枚、5.5克拉，包括3克拉的真紅寶石、2.5克拉的真藍寶石。

(中時電子報)

小熊世界大賽冠軍戒。(翻攝小熊推特)

因打破山羊魔咒，戒指內部有山羊圖樣。(翻攝小熊推特)

戒指內部刻上奪冠日期與過程。(翻攝小熊推特)