中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

MLB》史上最奢華 小熊冠軍戒曝光

中時電子報
／綜合報導
冠軍戒
小熊世界大賽冠軍戒。(翻攝MLB推特)
冠軍戒
小熊2016年世界大賽冠軍戒。(翻攝MLB推特)

(09:40更新文圖)芝加哥小熊今在主場迎戰洛杉磯道奇，賽前頒發2016年世界大賽冠軍戒，因睽違108年封王，所以戒指鑲有108顆鑽石；有美媒指出，冠軍戒的造價是史上最高。

影片》小熊冠軍戒製作過程

另外，根據小熊隨隊記者穆斯凱特(Carrie Muskat)表示，這枚冠軍戒的鑽石數量其實是214枚、5.5克拉，包括3克拉的真紅寶石、2.5克拉的真藍寶石。

(中時電子報)

冠軍戒
小熊世界大賽冠軍戒。(翻攝小熊推特)
內部有玄機
因打破山羊魔咒，戒指內部有山羊圖樣。(翻攝小熊推特)
奪冠過程
戒指內部刻上奪冠日期與過程。(翻攝小熊推特)
戴上冠軍戒
小熊隊成員戴上冠軍戒。(翻攝小熊推特)
中時電子報體育專頁
關鍵字：小熊冠軍戒
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。