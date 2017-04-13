NBA》真冏！一眉哥穿衣不得體遭餐廳拒入
就算貴為NBA頂級球星之一，鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯也須遵守規定！戴維斯13日遭爆料，先前他在洛杉磯帶著一群鵜鶘隊友前往當地知名日本餐廳用餐，卻因服裝不合規定遭到拒絕入內，一眉哥也只好跟隊友乖乖離開。
戴維斯當時穿著鵜鶘連帽衫出現在這間壽司餐廳門外，卻遭門口帶位員工拒絕入內，儘管他坦承自己無法脫去連帽衫，因為裡面只穿T恤，更表達自己願意包下一個私人包廂用餐，可惜這名員工相當盡忠職守，堅持不肯放行。
不過有趣的事情隨後發生，當戴維斯與鵜鶘隊友上車離開，只見那間餐廳的經理衝出來，當場怒罵帶位員工，其實會發生這種情況也很正常，畢竟可以接待這批NBA球員機會不多，還可幫餐廳免費宣傳，只能說那名員工太稱職了。
只是想必戴維斯這次所帶的鵜鶘隊友當中，應該沒有脾氣暴躁的考辛斯在內，否則以考辛斯的過往歷史來看，或許很有可能當場跟那名帶位員工爆發口角衝突，這件拒入餐廳的意外事件，恐怕不是乖乖離開這麼簡單解決了。
(中時電子報)
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