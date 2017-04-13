《時來運轉》眉角-林博泰：掌握運動數據 洞悉賽事先機

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

記得曾經跟大家談過買運彩跟買股票及指數期貨很像，有一個重要的共通點，那就是都是需要做點功課，股票及指數期貨要看基本面及技術面，運彩投注前要掌握那些關鍵資訊及數據，提高中獎率，今天就來跟大家談一談。

首先是棒球投注， 先發投手絕對是投注前必須瞭解及掌握的第1個關鍵資訊，因為棒球比賽有1個很獨特的特性，那就是比賽過程中的每1顆球都是透過投手的手丟出的，投手投球的壓制力高的話，就能有效降低失分讓球隊立於不敗；第2個要掌握的關鍵資訊就是比賽的兩隊過去彼此交手的對戰紀錄，幾勝幾負，可以比較直接性地看出兩隊相對的強弱；第3個要掌握的關鍵資訊就是兩隊各自最近面對其他球隊的表現，也就是近況表現，可以看出球隊最近的士氣及團隊默契。

(圖/台灣運彩提供)

其次是籃球及足球投注，同樣也需要瞭解及掌握兩隊球隊陣容、對戰紀錄以及近況表現等重要資訊，同時還要注意是否有主客場優勢，籃球還要特別注意是否有主力球員列為傷兵名單。至於網球除了兩人對戰紀錄及近況表現外，還要瞭解場地屬性是硬地、泥地、草地還是紅土等資訊。

(圖/台灣運彩提供)

以上各項關鍵資訊在台灣運彩公司網站的「運動數據」專區都看得到，除了棒、籃、足、網球外，還有冰球、美式足球及高爾夫等，而且提供中文服務，消費者可以多加利用，做好資訊掌握的功課後，衡量運彩公司開出的盤口值，進行投注，可以提高中獎的機會，大家可以多多參考。

(中時電子報)