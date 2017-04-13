川普轟阿塞德劊子手 是時候結束敘內戰

美國總統川普今天向盟邦表示，該是時候結束敘利亞「殘酷」的內戰，他並稱敘國總統阿塞德為「劊子手」，也質疑俄羅斯在1起疑似化學武器攻擊中所扮演的角色。

法新社報導，川普與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）並肩同立，呼籲盟邦「同心協力解決（敘利亞）這場災難」，並感謝盟邦譴責阿塞德（Bashar al-Assad）對汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）發動疑似化武攻擊。

川普告訴記者，「使用化武對無辜百姓發動的惡毒屠殺，包括殘忍殺害幼小無助的兒童與嬰兒，任何珍重人類生命的國家都必須強力拒絕這種行為。」

他說，「那是個劊子手，那是劊子手，因此我覺得我們必須做些什麼，我毫不懷疑，我們做了正確的事，而它進行得非常、非常順利。」

「是時候結束這場殘酷戰爭，擊敗恐怖分子，讓難民返家。」

不久前，俄國才剛在聯合國安全理事會，否決1項能迫使敘利亞與攻擊案調查單位合作的決議。

川普說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「絕對有可能」對這起攻擊知情。川普並將矛頭指向阿塞德，表示俄國人員曾在這處基地，也就是川普隨後瞄準轟炸的基地。

他說，「我想要認為他們對此不知情，但他們絕對有可能知情，他們就在那裡，我們會查清楚的。」（譯者：中央社周莉芳）1060413

(中央社)