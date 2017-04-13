萬安40號演習 中部地區7縣市下午實施

106年「萬安40號」演習，中部地區演習包括台中市等7縣市，將於今天下午1時30分到2時實施，警方提醒全市所有部隊、機關、學校及民眾，應配合疏散避難。

中部地區(苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣)下午1時30分至2時實施萬安40號演習。

台中市警察局表示，「萬安40號」演習試辦行動電話簡訊通知防空警報宣導措施，下午1時30分將利用與國家災害防救科技中心(NCDR)「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，下午2時發送演習結束訊息。

市警局指出，演練期間，不影響民眾上下班、學與主要作息狀況下，演習地區內各公、民營工廠、公司照常營運作業，惟須關閉門窗及實施人員管制。

演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員引導，防空疏散避難，並引導民眾確實進入防空避難處所，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制。

市警局提醒，高鐵及台鐵各班次列車正常行駛、下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

演習地區內的高速公路依「准下不准上」原則，在各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，惟下機旅客及接送親友立即接受憲、警、民防人員引導實施疏散避難。

為強化居安思危與熟練防空作為之目的，106年軍民聯合防空(萬安40號)演習將於2至5月間舉行，全國區分本島北、中、南、東部及外離島澎湖、金門、馬祖等7個地區辦理。1060413

(中央社)