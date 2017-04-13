乘客寧坐牢拒下機 聯合航空新影片曝光

聯合航空超賣機位，強行將1位亞裔乘客拖下機，引發全球公憤，又有最新影片曝光，影片中這名亞裔乘客告訴要把他「請」下機的航警人員，他第2天必須工作，寧願坐牢也不下機。

根據「時人」（People）雜誌網站報導，這段由另1名乘客康明茲（Joya Griffin Cummings）拍下的事發經過影片顯示，現在已知身分為陶大衛（David Dao，音譯）的乘客在被強行帶走前和航警人員對話。

航警要陶大衛下飛機，陶大衛說：「我不走，我是醫師，我明天8時要工作。」當航警再次要求，他揚言要告聯合航空，並堅持不離開座位。

航警說：「那麼，我們必須拖走你」。

影片中，陶大衛似乎一邊和手機另一頭說話，一面和航警說：「你們可以拖我走，但我不離開，我不走。」陶大衛告訴電話另一頭說：「他們想強行使用蠻力。」

69歲的陶大衛當時說，他從洛杉磯飛來，寧願坐牢也不願被強行拖下機。航警反問他說：「你寧願坐牢，也不願下飛機就好？」

另1段之後拍攝的影片顯示，陶大衛在芝加哥航管局（Chicago Department of Aviation）航警強行把他拖到走道過程中，流血受傷和瘀傷。

拍到陶大衛和航警起口角影片的康明茲，當時和她的稚子在機上，她在臉書中寫下關於這起事件說：「他只是想要回家。」這位媽媽說，後來她接到聯合航空代表致電道歉，提出將全額退還她的機票費用。1060413

(中央社)