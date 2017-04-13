聯合航空服務不佳 多人指證歷歷

聯合航空乘客被拖離並血濺機艙，群情譁然，事發後不少曾搭乘聯航也受到不友善對待的旅客，陸續披露他們的親身遭遇，原來這家航空公司服務不佳，其來有自。

「洛杉磯時報」（LA Tiems）報導，加州爾灣有位地產商費爾恩斯（Geoff Fearns），上週赴夏威夷洽公，回程花1000美元購買聯航飛洛杉磯航班的頭等艙座位。

費爾恩斯人已坐定，正在享用機組員提供的飲料時，突然有個聯航員工告訴他必須下飛機，原因是機票超賣，不過費爾恩斯不願妥協，這時對方竟說，有個比他還重要的大咖要搭機。

最後，對方語帶威脅說，若是再這樣僵持下去，必要時可將他上銬。費爾恩斯則堅持自己也是花錢買票，怎可被不公平對待。對方甚至還建議他，是否願屈就經濟艙。

對方說經濟艙有個空位，正好是有對夫妻吵架不願比鄰而坐，中間空著，希望他能擠擠。被問到日後還會再搭聯航嗎？他反問，這是在說笑嗎？

可能不再搭聯航的還有旅客李威（Micky Levy），她回憶某次搭乘聯航時，發覺自己的座位有尿騷味，而且地板還濕濕的，李威與鄰座乘客都覺得很不爽，要求升等。

沒想到空服員卻說沒辦法，給兩人墊子隔離有尿騷位的坐墊，並說如果介意，他們唯一能做的就是到洗手間沾水或用肥皂替他們刷洗。這無禮粗鄙的行為，讓李威對聯航留下深刻的印象。

據報導，還有就是這回被網友釘的滿頭包，最後才改口道歉的聯航執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz），原來他就是搶乘客座位的最壞示範。

報導說，金斯柏格（Steven Ginsberg）是個在芝加哥執業的律師，去年耶誕節與全家人到科羅拉多州度假，回程搭聯航，當天天氣很差，飛機在跑道上停留近1小時後又折返登機門。

這時有個占了6個頭艙座位的5口之家全數下機，金斯柏格說，於是機組員將部分乘客升等至頭等艙後，班機準備再次起飛。

但是不知為何這架飛機又回到登機門，金斯柏格說，只因空服員廣播，剛剛下飛機的5口之家要再次登機，並要求剛被升等的乘客，回到原來經濟艙的座位。

這樣反反覆覆引起乘客抱怨，被升等的說甚麼也不願再回經濟艙，這時大家才明白，原來這個占了6個頭等艙座位的5位乘客，就是穆尼奧斯和他的家人。

報導指出，聯航發言人麥卡錫（Megan McCarthy）解釋，當天純粹是天候不佳，而穆尼奧斯和家人得知這個情況後，最後也坐到經濟艙。1060413

(中央社)