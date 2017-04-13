航空公司霸道？專家說出原因

69歲的美籍越南裔醫生因被聯航強拖下機流血受傷，引發眾怒，由於事件發生在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），芝加哥亞裔社區11發起示威行動。（圖/美聯社）

同機乘客布利吉斯（Tyler Bridges）4月9日拍下了這名醫生被強拖下機的畫面。（圖/美聯社）

美國聯合航空因處理機位不當，引起國際撻伐，不僅影響股價，連公司形象也嚴重受挫。危機管理專家戴森霍（Eric Dezenhall）表示，即便許多航空公司服務惡劣，但依舊能在這個產業生存，原因全在於：航空產業已近乎被壟斷。

戴森霍說：「當產業已近乎被壟斷時，服務惡劣情形就會發生。」航空產業有具備專業性、高技術等等壁壘，造成該行業市場壟斷特點。戴森霍指因有這些「壁壘」，要在航空產業開創新事業非常難。

戴森霍指出，「航空業者也不認為他們有辦法度過這麼大的難關。但以過去的紀錄來看，他們確實都能度過這些難關」，主因是消費者也沒有多少選擇。

(中時電子報)