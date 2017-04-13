阿格麗希雙鋼琴搭檔 才女蒙泰羅即興會台灣樂迷

鋼琴女神蒙泰羅音樂會將在台南與台北舉行。（鴻宇提供）

1995年蕭邦國際鋼琴大賽銅牌得主，委內瑞拉鋼琴家蓋布莉葉拉‧蒙泰羅(Gabriela Montero)將二度訪台，帶來她擅長的李斯特樂曲以及即興演奏。蒙泰羅曾經是鋼琴女皇阿格麗希多年的雙鋼琴搭檔，也曾與小提琴家帕爾曼、大提琴家馬友友在2008年美國總統歐巴馬就職典禮合作演出，演奏極具個人魅力。

蒙泰羅上半場帶來浪漫時期重要作曲家布拉姆斯《間奏曲‧作品117》及李斯特《B小調奏鳴曲》，下半場打破古典音樂會只演奏古典音樂的框架，邀請觀眾獻唱一段旋律，現場立刻即興改編。「因為即興演奏，我和我的觀眾以一種完全獨特的方式連結，而他們也和我連結，這是我表達我自己最自然的方式。」

即興幾乎成了蒙泰羅的活招牌，她說即興演奏沒有任何公式，就像水一般千變萬化。「我非常珍惜即興演奏所產生的樂思跟旋律，原來我們是如此不了解大腦在創造的事情。」蒙泰羅說，很多人認為即興演奏沒有價值，「但我只是回到莫札特、貝多芬、李斯特、蕭邦這些音樂家他們在他們的時代就會做的事情。」

蒙泰羅1970年出生於委內瑞拉，父親是委內瑞拉人，母親來自美國。蒙泰羅三歲就在生日派對上即興演出，八歲與西蒙‧玻利瓦交響樂團演出海頓《D大調鋼琴協奏曲》，並獲得委內瑞拉政府獎學金赴美進修，十二歲獲得美國音樂基金會所設立之國際青年音樂家鋼琴大賽首獎，之後以最高榮譽畢業於英國皇家音樂學院，二十五歲拿到蕭邦國際鋼琴大賽第三名，自此開始在國際樂壇發展。

三十一歲那年，蒙泰羅的鋼琴事業一度低潮，剛好在此時遇到阿格麗希，聽到她的現場即興演奏，蒙泰羅感受到鼓舞，才開始在舞台上即興演出。2009年她再度與西蒙‧玻利瓦交響樂團合作，蒙泰羅現場改編生日快樂歌為團員慶生，才華洋溢，也讓團員完全記住她。

音樂之外，蒙泰羅兩年前受邀擔任國際特赦組織榮譽大使，她也非常關心家鄉委內瑞拉情勢及社會議題，曾以蕭邦《英雄波蘭舞曲》結合委內瑞拉國歌即興演出，鼓勵家鄉的人們。

鋼琴女神蒙泰羅音樂會將於4月15日在成功大學，4月18日在台北國家音樂廳演出。

(中時)