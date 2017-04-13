幸福感大PK 百貨掀起士塔大戰
百貨購物節清明連假後中場休息，業者為了持續拉抬買氣，紛紛引進甜品櫃，最早登陸台灣的日本神戶起士塔「安普蕾修」，即日起在台中大遠百開設快閃店，挾著板橋大遠百創下單日狂賣4千個的佳績，這次祭出13、14日當天前50組買一送一優惠，一開店就吸引許多民眾排隊搶鮮。
起司塔熱潮從北台灣吹到中台灣，今年初新光三越台中店引進日本北海道BAKE傳奇起司塔品牌「BAKE CHEESE TART」，引起消費者爭相潮聖。為了延續購買熱潮，特別在購物節檔期祭出新光三越會員APP限時滿額兌換BAKE起士塔。
不讓BAKE專美於前，最早登台的日本起司塔「安普蕾修」打著日本進口原料、台灣當地手工現製，繼中壢大江國際購物中心、板橋大遠百以快閃店方式與全台各地超士塔控見面後，12日起也在台中大遠百設置快閃店，以平日限量供應2000個、假日3000個的方式要與BAKE大PK。
「安普蕾修」13日、14日當天前50組原味起士塔買一送一，一早就有粉絲排隊守候，季節限定草莓起士塔則以原味起士塔為基底，內餡加入法國進口的的草莓果泥，並撒上台灣100％新鮮製成的草莓乾燥果粒，由於手工製作，數量有限，目前台中大遠百快閃店每日僅供應300個。
(中時)
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