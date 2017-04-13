前部長林奏延出任「少子化辦公室」召集人

國內生育率直直落，為搶救少子化危機，衛生福利部昨成立「少子化辦公室」，衛福部部長陳時中表示，未來考慮由提高生育津貼及托育政策著手，同時也邀請前部長林奏延擔任「少子化辦公室」召集人，而林前部長也同意擔任。

陳時中指出，衛福部「少子化辦公室」位階仍在行政院之下作業，主要是強化衛福部相關單位包括社家屬、國健署等橫向聯繫與量能，並提出中、長程規劃，第一階段將考慮由提高生育津貼及托育政策做起。

針對衛福部前部長林奏延提出6歲以下兒童國家養，財源是否是一問題？陳時中表示，可利用現有財源或是未來有需要可以開拓財源都可以考慮。

至於本周六即將上路的分級醫療，外界質疑配套措施不足，也因而遭立法院凍結500萬預算，陳時中指出，分級醫療會一步一步來做，相關配套不是沒有，包括基層列表及重症加成等，都正在健保會討論，尚待健保會通過。

(中時)