小英2500萬全防彈奧迪總統座車 10月抵台
據國安局106年度預算書，蔡英文總統座車今年換為2500萬高等防彈功能座車。這輛奧迪A8L Security全防彈座車，才是真正的德國總理梅克爾座車等級，預計10月就能運抵台灣，也是台灣首次購買全防彈總統座車。網友則嘲諷新車「有配御廚及大餐餐桌嗎?」
蔡英文總統520上台後，總統車隊從馬英九時期的BMW 大七系列，換成AUDI A8L，當時報導蔡英文座車的安全等級，與德國總理梅克爾相同。但實際上距離「德國總理梅克爾座車等級」太遠，今年花2500萬預算採購的全防彈座車，才是真正的梅克爾座車等級，對手榴彈攻擊也有抵擋能力。
據《蘋果日報》報導，這輛價值2490萬的奧迪全防彈總統座車，預計10月就會運抵國門。這輛車遭毒氣攻擊時，可以全車密閉，並啟動車內的供氧系統，可維持一小時的純氧供應。而為了國安起見，車內安全配備為機密，總統府應該不會公布詳細配備。
網友看見新聞後也留言嘲諷「有配御廚及大餐餐桌嗎?沒有的話小英會生氣喔!!」、「受到百姓愛戴的國家元首根本就不需要這種東西。」、「隔音設備肯定很好，聽不到民意」、「不是國民黨買的都沒事」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。