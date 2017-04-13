小英2500萬全防彈奧迪總統座車 10月抵台

活動結束，蔡英文一溜煙地鑽進車內準備趕赴下一個行程。（資料照/季志翔攝）

據國安局106年度預算書，蔡英文總統座車今年換為2500萬高等防彈功能座車。這輛奧迪A8L Security全防彈座車，才是真正的德國總理梅克爾座車等級，預計10月就能運抵台灣，也是台灣首次購買全防彈總統座車。網友則嘲諷新車「有配御廚及大餐餐桌嗎?」

蔡英文總統520上台後，總統車隊從馬英九時期的BMW 大七系列，換成AUDI A8L，當時報導蔡英文座車的安全等級，與德國總理梅克爾相同。但實際上距離「德國總理梅克爾座車等級」太遠，今年花2500萬預算採購的全防彈座車，才是真正的梅克爾座車等級，對手榴彈攻擊也有抵擋能力。

據《蘋果日報》報導，這輛價值2490萬的奧迪全防彈總統座車，預計10月就會運抵國門。這輛車遭毒氣攻擊時，可以全車密閉，並啟動車內的供氧系統，可維持一小時的純氧供應。而為了國安起見，車內安全配備為機密，總統府應該不會公布詳細配備。

網友看見新聞後也留言嘲諷「有配御廚及大餐餐桌嗎?沒有的話小英會生氣喔!!」、「受到百姓愛戴的國家元首根本就不需要這種東西。」、「隔音設備肯定很好，聽不到民意」、「不是國民黨買的都沒事」。

(中時電子報)