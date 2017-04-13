全球旅遊業競爭力排行 台灣靠這些優勢擠進30名

來自新加坡的遊客，騎Ubike繞行台北101。（本報系資料照片）

台灣各項分數和排名。(圖/2017全球旅遊業競爭力報告)

日本各項分數和排名。(圖/2017全球旅遊業競爭力報告)

在近日瑞士世界經濟論壇（WEF）公布的「2017全球旅遊業競爭力報告」中，亞太地區由日本排名最高、獲得第4名，中國大陸排名第15，南韓排名第19，而台灣排名年年進步，在「行動網路覆蓋率」、「公共衛生」項目表現亮眼，今年擠進全球旅遊業競爭力排行前30名。

「2017全球旅遊業競爭力報告」根據旅遊業經濟及社會效益潛力分析，並納入自然及文化資源、安全度、公共衛生、基礎建設、政策等14指數評分排名，今年全球旅遊業競爭力前3名均為歐洲國家，依序是西班牙、法國、德國，蟬聯榜首的西班牙主要優勢有旅遊基礎設施完善、文化景點豐富、安全度高。另英國與美國排名第5、第6。

而亞洲國家排名最高的日本，全球第4，以「交通便利」和「接待服務」獲得正面評價，但「價格競爭力」、「高粒狀物質(PM)排放」、「漁業過度捕撈」、「瀕危物種保育」則備受爭議。排名第19的南韓，是前5大排名進步幅度最多國家，「國際開放」、「價格競爭力」分數成長較為明顯。

香港與中國大陸分別排名第11和第15，新加坡排名第13，其中香港與新加坡「商業環境」指數位居全球第1、第2，「安全度」分別位居全球第5、第6；中國大陸則以「自然資源」、「文化景點」分數最高，但「環境永續度」分數較差。

而年年名次進步的台灣，今年擠進全球30名，以「行動網路覆蓋率」、「公共衛生」表現較為突出，「旅遊基礎設施」全球排名第 16，大多項目評分表現普通，排名沒有太卓越或落後，但空污及保育意識較為缺乏，使得「環境永續度」排名全球為第75。

(中時電子報)