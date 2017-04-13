13年前撞臉安以軒 唐綺陽曬舊照驚呼：好瘦

唐綺陽曬多張13年前舊照，自己都忍不住說：「當年好瘦」。（圖／取材自唐綺陽占星幫臉書）

占星專家唐綺陽（原名：唐立淇）占星神準，以精確詮釋與神準預言打響知名度，還擁「國師」稱號，而出道多年的唐綺陽近日曬出13年前舊照，當年她身材纖細、蠻腰辣腿，連唐綺陽自己都忍不住說：「當年好瘦」，還有人直呼：「我還以為看到安以軒呢！」

唐綺陽回顧出道初期，在臉書寫下：「五星逆行來懷舊一下，2004年八月」，並曬出多張13年前舊照，只見她當年長髮飄逸、四肢纖細、蠻腰辣腿，身材火辣，不論是沙灘或是棚拍照，舉手投足都充滿陽光氣息，幽默的唐綺陽還逗趣說：「嚇到了沒」、「誰沒年輕過」，系列火辣舊照引發熱議。

(中時電子報)