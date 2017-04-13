CNN：9處隱身亞洲城市的旅遊景點

寮國石缸平原，擁有許多巨大石頭，已有兩千多年歷史。(新華社)

柬埔寨東龍島因為缺少道路，汽車和電力非常有限，現在島上只有幾戶人家。(新華社)

印度馬丘里450平方公里的野外美得像一幅畫，是許多賞鳥人最喜歡的地方。(美聯社)

香港橋咀島擁有清澈水域，是許多浮潛客最愛的地方。(中新社)

許多遊客到亞洲旅遊首選都是日本、韓國等熱門國家，CNN近日介紹9處隱身在亞洲各大城市的旅遊勝地，到這些國家不妨到這些較偏僻的地方探訪。

CNN列出的9處景點包括日本屋久島、新加坡烏敏島、印度馬丘里、寮國石缸平原等處，這些景點雖然較偏遠且人煙稀少，但絕對值得一遊。

1.新加坡-烏敏島

烏敏島（Pulau Ubin）是位於新加坡東北部外海裡最大的海島，面積約10.2平方公里。按新加坡政府的規劃，島上的大部分自然環境將維持原狀。島的東部海域有著許多螃蟹、海星、海馬及珊瑚等海洋生物。

2.澳門-氹仔舊城

澳門曾經是個充滿歷史文化與傳統的地方，但近年來已逐漸被賭博文化所取代。

氹仔舊城有著被殖民的痕跡以及典雅的小巷，也是博物館、教堂、和別墅的家鄉。

3.越南-大勒

風景如畫的下龍灣和會安是觀光客造訪的熱門景點，但大勒已逐漸吸引民眾注意。

大勒四季如春，曾是法國殖民者喜愛的地方，往外看去，松樹覆蓋的山丘可以讓人忘記這是位於亞州南方的松樹林。

4.泰國-麗貝島

鄰近馬來西亞邊境，30平方公里，擁有蔚藍海岸以及細緻白沙，但來訪遊客相當稀少。

麗貝島上住宿多為平房或帳篷。

5.香港-橋咀島

橋咀島，從西貢漁港只需要搭乘小船即可到此處。橋咀島擁有清澈水域，是許多浮潛客最愛的地方。

6日本-屋久島

屋久島位於鹿兒島南方，距離約60公里，搭乘飛機約40分鐘航程、搭乘高速船約2小時便可抵達。屋久島總面積約為500平方公里，開車環島一圈約耗時3小時，山地占全島面積75％，1,800公尺以上的山多達6座，其中最高峰為宮之浦岳，為1,936公尺，冬季山頂會降雪，是日本南部的最高峰。

屋久島在1993年獲評為世界自然遺產，島上擁有豐富原始的自然生態，以及保存千年的神木森林，是宮崎駿著名電影《魔法公主》取景地。

7.印度-馬丘里

位在印度東北偏遠處，擁有整個城市中最大的河間島，吸引許多遊客探險。

這裡是阿薩姆邦的文化之都，有許多印度教的修道院。這裡450平方公里的野外美得像一幅畫，是許多賞鳥人最喜歡的地方。

8.寮國-石缸平原

亞洲最神秘的地方之一，擁有許多巨大石頭，已有兩千多年歷史，散落在90幾處。

石缸平原上的石缸陣，與英國的巨石陣、智利復活節島上的巨石人像及南美的石人圈並稱為「世界四大石器之謎」。

9.柬埔寨-東龍島

東龍島因為缺少道路，汽車和電力非常有限，因此住宿地方非常簡便，但也因為設施簡單，若來此處旅遊可享受美景及寧靜。

除了吊床，日落和享受當地冷啤酒外，遊客還會前往這裡潛水、浮潛及攀岩。

(中時電子報)