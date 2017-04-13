高鐵母親節加開52班車，周六開放購票。（資料照／劉宗龍攝）

母親節即將到來，台灣高鐵將於5月12日（五）至15日（一）4天疏運期間共加開52班次列車，將於4月15日（六）凌晨零時起開放購票。

高鐵指出，母親節疏運期間，南下與北上分別加開30班、22班列車，總計提供637班次的旅運服務，旅客可自4月15日凌晨零時起，透過便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節期間所需的車票。

台灣高鐵母親節疏運期間，提供「早鳥優惠」及「大學生優惠」，同時，為鼓勵大學生返鄉與媽媽歡慶母親節，特別於5月12日（五）以及5月15日（一），加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」，歡迎大專學子多加利用。

高鐵指出，依據母親節假期旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂，往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，建議就近多加利用高鐵南港站上下車，節省寶貴時間。

此外，考量疏運期間因人潮眾多，建議自台北站搭車的旅客，可提早到站候車，年長或有需要乘車協助的旅客，可提前致電高鐵客服中心申請「乘車導引服務」。

母親節疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

(工商)