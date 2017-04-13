老公搞上保母 前辣妹成員遭拍性愛帶勒索

Mel B和離婚老公史蒂芬關係惡劣。（圖／達志影像）

英國過去知名的「辣妹合唱團」捧紅多位成員，包含貝克漢辣妻維多利亞也是成員之一。不過其中一位Mel B最近卻爆婚變，而老公史蒂芬（Stephen Belafonte）更傳和保母洛琳（Lorraine GillS）搞上，據悉兩人現在還聯手拿性愛帶勒索Mel B。

Mel B近來突然向法庭申請禁制令，不准洛琳公開自己與老公史蒂芬的性愛帶及照片！據悉她的律師已得到法院批准，能夠打開洛琳的倉庫，全因她指控這名保母握有自己和老公的性愛帶及照片，倉庫中還私藏辣妹合唱團珍藏品等；但最讓Mel B心寒的，恐怕是老公史蒂芬傳出和保母聯手，用性愛帶威脅勒索她。

只是Mel B到倉庫後，卻被當地的工作人員禁止進入，讓她憤而報警處理，而她在離開時，面對大批媒體守候則是一言不發，讓不少粉絲心疼這位前辣妹成員的現況。

(中時電子報)