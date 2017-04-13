故宮員工上班逛色情網 立委柯志恩：清宮變春宮？

清宮變春宮？故宮今日在立法院進行「數位建設與創新發展專題報告」，國民黨立委柯志恩提出故宮內部4月10日發的email，內容要求同仁注意：「資訊中心向單位主管反應，在上班時間有上購物，色情等等網站之情事......」柯志恩質疑，故宮難道清宮變春宮？

故宮提出近年數位建設成果，柯志恩則指出過去建置的「明清輿圖資料庫」，不但故宮官網找不到，連google也找不到，宛如虛擬世界「消失的密室」，「竟然要知道網站的連結才能找到，我不知道是否自己的眼睛業障很重，網站裡面的圖片模糊，連全圖也沒有。」認為花錢但成效不彰，要求故宮10天內應先對現有的網站盤點。

故宮院長林正儀回應道說，輿圖資料庫屬於圖書文獻處，知道很多數位內容不友善，他會先盤點。

(中時)