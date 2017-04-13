聯航致歉大放送 流血客機乘客人人賠償
美國聯合航空公司（United Airlines）超賣機位，為了讓4名員工上機，將美籍越南裔乘客強拖下機，並導致這名醫生流血受傷。消息傳出，舉世譁然。在輿論強烈譴責，世界各地乘客醞釀抵制下，聯航股價一度重挫超過4%，市值縮水約8億美元（約台幣約245億元）。原本態度強硬的聯航執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）後來雖然再三致歉，但仍難平眾怒。
為了表示誠意，據美國廣播公司（ABC）旗下ABC7電視台報導，聯航發言人麥卡希（Megan McCarthy）周三說，聯合快捷航空（United Express）事發3411班機上所有的乘客都將獲得賠償，而賠償的金額，將等同他們的票價。他們可以選擇現金、旅遊消費折抵（travel credit），或是里程數的方式來進行。
此外，聯航為了平息眾怒，表示未來就算客滿，也不會再要求警察出面，強拉乘客下機。聯航這次強拖事件引爆全球消費者怒火，至今仍佔據了世界各地的新聞頭條。
彭博（Bloomberg）新聞社指出，任何航空公司，甚至是任何企業，都不曾像聯航這樣，受到全球輿論如此強烈的譴責。
在一連串拙劣反應與公關災難後，聯航現在只得加緊努力，以贏回消費者的心。
「在周日，周一和周二早上接二連三慘不忍睹的失敗後，他們設法要做些正面公關，」旅遊業顧問公司「氣氛研究集團」（Atmosphere Research Group）創辦人哈特維爾德特（Henry Harteveldt）指出，「不過那會得到聯航想要的善意回應嗎？令人懷疑，但會有幫助。」
哈特維爾德特指出，賠償3411班機上所有的乘客，是明智的舉動。他說，當航班嚴重延誤時，航空公司通常會這麼做。而上周日聯航因為這起強拖事件影響，班機延誤了兩個多小時才起飛。
(中時電子報)
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