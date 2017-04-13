騎士違規反遭起訴 羅友志斥：法律是場笑話

未違規卻遭檢方起訴，羅友志PO文宣洩不滿情緒。(圖/羅友志臉書)

名嘴羅友志竟被法院起訴！羅友志在臉書PO文，他表示去年開車時被違規騎士撞上，未料竟被檢察官說是「不守規則，傷害他人」，甚至還接到起訴書，讓他怒斥「法律真的是場笑話」。

羅友志表示有次從產業道路開出來，早已確定左右都沒來車，未料車尾要拉正時，竟有機車騎士撞上來，對方不僅頭撞破左後車窗，更因只戴半罩式安全帽，導致下巴受傷嚴重，不過事發後拍攝的影片，只見他手上拿著手機殼，iPhone手機掉在一邊，自己的車更被撞擊力道推進1公尺，再根據監視器推算，當時車速至少在8、90以上。

即便證據顯示如此，羅友志也指證歷歷撞到的是車尾非車頭，但檢察官卻說羅友志「不守規則，傷害他人，應注意而未注意」，依法將他起訴，對此羅友志在臉書直呼「我不服」，更痛批「法律真的是一場笑話」。

(中時電子報)