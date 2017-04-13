白宮官員：川普孫女和孫子影響習川關係
白宮官員12日表示，川普總統的孫女和孫子，對川普與中國國家主席習近平間的關係有很大的影響。
聯合國安理會12日有關調查敘利亞化武攻擊的決議草案中，中國投下棄權票。白宮官員於今天舉行的一項背景說明會中指出，中國投下棄權票是「所有文明人的另一大勝利」，因為這顯示了阿薩德政府已被國際孤立。
對於中國此次投下棄權票，白宮官員把結果歸功於川普和習近平兩人上週在佛州「海湖」俱樂部會晤，建立起重要關係。白宮官員說，「習川會」是一場非常溫暖熱烈的交談。
官員指出，會談上的個人接觸非常重要，而習近平見到川普的孫女和孫子，「這對他們的關係大有影響」。川普女兒伊凡卡的一對子女在習近平伉儷到訪時，獻唱中國民歌茉莉花，並背誦唐詩和三字經。
白宮官員表示，習近平的決定說明了其領導力，以及不在聯合國內阻擾的決心。
川普和習近平兩人於美東時間11日晚間通電，白宮官員拒絕透露兩人在電話中的討論，但否認以中國支持敘利亞交換中國為貨幣操縱國的相關決定，強調這是兩件不同的議題。
聯合國這項草案，要求敘利亞政府配合調查敘利亞化武攻擊，俄羅斯則動用否決權封殺這項草案，這是俄羅斯第8次在安理會運用否決權封殺有關針對敘利亞的決議，因俄國普丁政府視敘利亞阿薩德政權為其盟邦。
(中時)
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